أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفياً عادياً غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفاً في المرتفعات الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين