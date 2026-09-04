الإعلام الحكومي: ملتزمون بتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي التزام الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة بتسخير إمكاناتها لإنجاح العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقا وطنيا ثابتا، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بشفافية واستقلالية تامة.

وأفاد الإعلام الحكومي، في بيان، اليوم الجمعة، بأن المؤسسات الحكومية باشرت اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، ابتداءً بالالتزام الكامل بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية اللازمة لتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها بحرية ومهنية مُطلقة، دون أي عوائق إدارية أو ميدانية.

وكذلك تزويد اللجنة بالبيانات الشاملة والمُحدّثة من السجل المدني، وتفصيل التوزيع السكاني بما يراعي المتغيرات الطارئة والكبيرة على أماكن سكن المواطنين وتجمعاتهم، وتسهيل وصول اللجنة للمعلومات المطلوبة لاستكمال الترتيبات الفنية.

وإلى جانب ذلك، وفر الإعلام الحكومي قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات المدنية المرخصة، لتعزيز دورها في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية وفقاً للأطر القانونية الناظمة، وكذلك تهيئة الظروف الميدانية والمناخ العام لإنجاح هذا المسار، انطلاقا من الحرص الأكيد على تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ضمن بيئة تتسم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وقال إن إنجاح هذا المسار يمثل مسؤولية وطنية مُشتركة تقع على عاتق المجموع الفلسطيني.

ودعا الإعلام الحكومي الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة إلى توفير المناخ الإيجابي والمناسب لإجراء الانتخابات، واحترام استقلالية لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب أي إجراءات أو مواقف من شأنها تعطيل أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: