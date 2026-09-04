رفض أوروبي لتصريحات إسرائيلية بشأن مخططات تهجير شعبنا من غزة

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند، رفض الاتحاد الأوروبي التهجير القسري للفلسطينيين أو أية محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة.

وقال ويغاند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، رداً على سؤال بشأن تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال حول خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة: "إن الاتحاد الأوروبي تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة".

وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس تحت إدارة السلطة الفلسطينية، في إطار رؤية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ووصف ويغاند الخطاب التحريضي لوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة بحرا وجوا وبكل طريقة ممكنة"، وكذلك طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير خطة تتحدث عن "مغادرة 1.86 مليون فلسطيني من القطاع على مدى سبع سنوات، تحت مسمى الهجرة الطوعية"، بأنه غير مقبول، داعيا إلى تركيز الجهود على خفض التصعيد، بدلا من تأجيج التوترات.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: