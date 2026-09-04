فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يستولي على 7 دونمات ونصف من أراضي قباطية

الأمم المتحدة: تهجير سكان ثلاثة مخيمات بالضفة انتهاك للقانون الدولي

60 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

حماس: تصاعد التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة "تطور بالغ الخطورة"

الأمم المتحدة: لا يوجد مكان أو شخص آمن في غزة

53 عملا مقاوما في الضفة خلال أسبوع

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقون

إسماعيل وإلياس.. شقيقان يتيمان يصارعان إصابات الحرب وينتظران العلاج

الاحتلال يعمق الاختلال النقدي.. فائض شيكل في الضفة وشح سيولة في غزة

تقليص الخبز يفاقم معاناة الأسر في خان يونس.. ومخاوف من عودة المجاعة

رفض أوروبي لتصريحات إسرائيلية بشأن مخططات تهجير شعبنا من غزة

04 سبتمبر 2026 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
...
الاتحاد الأوروبي

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند، رفض الاتحاد الأوروبي التهجير القسري للفلسطينيين أو أية محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة.

وقال ويغاند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، رداً على سؤال بشأن تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال حول خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة: "إن الاتحاد الأوروبي تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة".

وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس تحت إدارة السلطة الفلسطينية، في إطار رؤية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ووصف ويغاند الخطاب التحريضي لوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة بحرا وجوا وبكل طريقة ممكنة"، وكذلك طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير خطة تتحدث عن "مغادرة 1.86 مليون فلسطيني من القطاع على مدى سبع سنوات، تحت مسمى الهجرة الطوعية"، بأنه غير مقبول، داعيا إلى تركيز الجهود على خفض التصعيد، بدلا من تأجيج التوترات.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الاتحاد الأوروبي #الإبادة الجماعية #مخططات التهجير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة