الأمم المتحدة: لا يوجد مكان أو شخص آمن في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه لا يوجد مكان أو شخص آمن في قطاع غزة، رغم مرور قرابة عام على إعلان وقف إطلاق النار.

وأفاد المكتب، في تقرير اليوم الجمعة، باستشهاد 24 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء العدوان الإسرائيلي خلال خمسة أيام، بين 28 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر، موضحًا أن 21 منهم استشهدوا في غارات جوية.

وأضاف أن ادعاء "إسرائيل" استهداف ما تسميها "أهدافًا قانونية" لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الالتزام بحماية المدنيين واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بهم.

وأوضح أن استمرار الخروقات الإسرائيلية إلى جانب العمليات التي تنفذها "المليشيات العميلة" يتسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين، ويزيد من مخاطر انعدام الأمن في القطاع.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا من هشاشة الوضع الإنساني في غزة، ومن استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين، في ظل الدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: