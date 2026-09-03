"حماس" تختتم زيارة لإيران وتبحث تطورات غزة والضفة والقدس

اختتم وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، د. باسم نعيم، زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها سلسلة لقاءات ومشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

والتقى الوفد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وبحث معهما آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووضع الوفد المسؤولين الإيرانيين في صورة التطورات على الساحة الفلسطينية، مؤكدًا أن نهج رئيس حكومة الاحتلال يقوم على مواصلة إشعال الحروب في المنطقة، والاستمرار في مخططات استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.

كما استعرض وفد الحركة ما توصلت إليه مع الوسطاء وممثلي "مجلس السلام" بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدًا التزام حماس بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، في حين اتهم الاحتلال برفض الاتفاق، داعيًا إلى تحرك فوري لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

من جانبهم، أكد المسؤولون الإيرانيون استمرار دعم بلادهم للشعب الفلسطيني وحقوقه على مختلف المستويات، كما أطلعوا وفد حماس على آخر التطورات المتعلقة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين حرص طهران على تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لإنهاء العدوان.

وثمّن وفد حماس المواقف الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية، معربًا عن شكره للقيادة الإيرانية على ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى إيران في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، واستمرار المساعي السياسية لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة، وسط تأكيد الحركة تمسكها بالاتفاقات المبرمة، ودعواتها إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوصل إليه ووقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين