آيزنكوت يتقدم ونتنياهو يتراجع.. استطلاع يكشف خريطة الانتخابات المقبلة

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرته القناة "13"، الخميس، تعادل معسكري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمعارضة بحصول كل منهما على 53 مقعدًا في الكنيست، دون تمكن أي منهما من بلوغ الأغلبية المطلوبة، والبالغة 61 مقعدًا، لتشكيل الحكومة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "إندكس" على عينة عشوائية من 940 إسرائيليًا، بهامش خطأ بلغ 4.3%، حصلت الأحزاب العربية على 14 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

وأشارت القناة إلى أن النتائج تعكس "تعادلًا دراميًا في خريطة الكتل"، لافتة إلى أن المعارضة قد تحتاج إلى دعم النواب العرب لتشكيل حكومة، وإلا فقد تتجه "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

وتظهر نتائج الاستطلاع تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة قبل أسبوع، والذي منح المعارضة 57 مقعدًا مقابل 48 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية حينها على 15 مقعدًا.

وجاء التغير مع دخول حزب "شعبك إسرائيل" اليميني المتشدد برئاسة عوفر فينتر إلى الخريطة بـ4 مقاعد، وارتفاع تمثيل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش إلى 6 مقاعد.

كما حصلت القائمة العربية المشتركة، التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، على 9 مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.

وفي المقابل، تراجع حزب "يشار" المعارض بقيادة غادي آيزنكوت إلى 22 مقعدًا، مقابل ارتفاع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو إلى 21 مقعدًا.

وضمت خريطة معسكر نتنياهو: "الليكود" بـ21 مقعدًا، و"يهدوت هتوراه" بـ8، و"شاس" بـ7، و"القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير بـ7، و"الصهيونية الدينية" بـ6، و"شعبك إسرائيل" بـ4 مقاعد.

أما معسكر المعارضة، فحصل "يشار" على 22 مقعدًا، و"معًا" برئاسة نفتالي بينيت على 12، و"الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 11، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

وعلى مستوى الشخصية المفضلة لرئاسة الوزراء، واصل غادي آيزنكوت تقدمه على نتنياهو، إذ أظهر الاستطلاع تفضيل 47% من المشاركين لآيزنكوت، مقابل 37% لنتنياهو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط منافسة سياسية حادة، فيما يواجه نتنياهو ملفات قضائية وضغوطًا سياسية متزايدة.

وتتولى حكومة نتنياهو الحالية السلطة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وتُعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين