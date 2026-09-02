شهيدان برصاص الاحتلال ومستوطنيه في المغير شمال رام الله

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرقبة، وآخر برصاصة في الظهر، خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على القرية، ونقلت المصابين إلى المستشفى.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، باستشهاد الشابين عمر محمد نعسان وخليل أبو عليا وكلاهما (19 عاما)، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات الاحتلال.

وقال أبو عليا إن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا وسط القرية قرب المسجد الكبير، وهاجموا منزلين يعودان للمواطنين صالح سليمان وشحادة كعابنة، وسرقوا أغناما.

وأضاف أن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أثناء سرقتهم للأغنام، أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشابين بجروح حرجة ما لبثا أن فارقا الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين