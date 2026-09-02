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نجوم كبار بلا أندية.. أسماء لامعة تبحث عن محطة جديدة

02 سبتمبر 2026 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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نجوم كبار بلا أندية.. أسماء لامعة تبحث عن محطة جديدة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تضم قائمة اللاعبين المتاحين دون أندية حاليًا عددًا من الأسماء التي سبق لها التألق على أعلى المستويات في كرة القدم الأوروبية، في انتظار حسم وجهتها المقبلة.

وتبرز في القائمة أسماء بارزة، من بينها الإنجليزي جادون سانشو، والفرنسي بول بوغبا، ومواطنه كريم بنزيما، إلى جانب الجزائري رياض محرز، والإسباني داني كارفاخال.

كما تضم القائمة الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، والنمساوي دافيد ألابا، والمالي إيف بيسوما، والإيفواري ويلفريد زاها، والبرازيلي فيليب كوتينيو، والأوكراني أوليكساندر زينشينكو.

وتملك هذه الأسماء خبرات كبيرة، بعد مسيرات حافلة مع أندية أوروبية بارزة، فيما يبحث كل لاعب عن فرصة جديدة لمواصلة مسيرته خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #أندية أوروبية #أسماء لامعة

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