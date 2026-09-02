باكستان تتحرك لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تجري، اليوم الأربعاء، محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة بينهما وإعادتهما إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح المتحدث أن التحرك الدبلوماسي الباكستاني يأتي في إطار جهود مكثفة لخفض التصعيد وفتح مسار للحوار بين الطرفين.

وأضاف أن زيارة وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أسهمت في إعطاء زخم كبير للجهود المرتبطة بملف مضيق هرمز، الذي يمثل محورًا بالغ الحساسية في ظل التصعيد الراهن.

وتسعى إسلام آباد، عبر تحركاتها الدبلوماسية، إلى الدفع باتجاه التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات