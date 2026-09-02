فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

باكستان تتحرك لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

مختص مقدسي يكشف مسار بن غفير لفرض الطقوس التوراتية في الأقصى

مصر.. 21 قتيلًا و28 إصابة بانقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

غوتيريس يحذر "إسرائيل" من مواجهة قانونية أمام محكمة العدل الدولية

الاحتلال يهدم عمارة سكنية في سلوان وآبار مياه في الخليل

في غزة لا يمرّ العدو بلا أثر

مؤشرات إيجابية لاقتصاد غزة بعد أنباء إعادة فتح معبر بيت حانون

فلسطين تختار فيلم "المواطن أسامة" للمنافسة على أوسكار 2027

الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

الفشل الإسرائيلي في مباغتة رجال غزة

باكستان تتحرك لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

02 سبتمبر 2026 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
...
باكستان تتحرك لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تجري، اليوم الأربعاء، محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة بينهما وإعادتهما إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح المتحدث أن التحرك الدبلوماسي الباكستاني يأتي في إطار جهود مكثفة لخفض التصعيد وفتح مسار للحوار بين الطرفين.

وأضاف أن زيارة وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أسهمت في إعطاء زخم كبير للجهود المرتبطة بملف مضيق هرمز، الذي يمثل محورًا بالغ الحساسية في ظل التصعيد الراهن.

وتسعى إسلام آباد، عبر تحركاتها الدبلوماسية، إلى الدفع باتجاه التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#واشنطن #إيران #باكستان #طهران #حرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة