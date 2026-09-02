الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

انخفض الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن ‌التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس آب. ويتجه المعدن لتسجيل رابع جلسة خسائر على التوالي، وظل دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولار للأوقية.

وتمسك الدولار بمستوياته المرتفعة، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

المصدر / وكالات