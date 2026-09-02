صبري يحذر من مخاطر الأعياد اليهودية على الأقصى

حذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من خطورة المرحلة المقبلة على القدس والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتراب سلسلة من الأعياد اليهودية التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف الاقتحامات ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.

وقال صبري، في تصريحات صحفية، إن موسم الأعياد اليهودية المقبل قد يكون من أخطر المواسم على واقع القدس والمسجد الأقصى، في ظل تنامي قوة اليمين المتطرف وتزايد نفوذه وتأثيره في سياسات الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى تحويل الأعياد اليهودية إلى محطات للتصعيد، من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وفرض طقوس وممارسات جديدة داخله.

وأشار خطيب الأقصى إلى أن الخطر لا يقتصر على زيادة أعداد المقتحمين، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولة تثبيت وجود دائم للمستوطنين داخل المسجد، إلى جانب المساس بصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأكد أن ما يجري في المسجد الأقصى ليس أحداثًا منفصلة أو تجاوزات فردية، وإنما يأتي ضمن مسار متدرج يهدف إلى فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير الواقع القائم في المسجد.

وتتزامن هذه التحذيرات مع اقتراب الأعياد اليهودية، التي تشهد عادةً تصعيدًا في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط مخاوف فلسطينية من استغلالها لفرض مزيد من الإجراءات والممارسات التي تستهدف هوية المسجد ووضعه التاريخي والقانوني.

المصدر / فلسطين أون لاين