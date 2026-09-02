اقتحامات واعتقالات وإحراق مركبات.. الاحتلال ومستوطنيه يصعدون في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اقتحاماتها واعتداءاتها في محافظات عدة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال مواطنين ومداهمة منازل واحتجاز آخرين، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين والاستيلاء على معدات وإحراق مركبات فلسطينية.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة والبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت محمد حشاش، ومحمد صقر، ومعتز صقر.

وفي البلدة القديمة، داهمت قوات الاحتلال مخرطة واستولت على معدات من داخلها، كما اعتقلت صاحبها ماهر الأغبر ونجليه عامر وعنان، عقب مداهمة منزل العائلة في حارة الجوزة.

وفي جنوب نابلس، استولت قوات الاحتلال على جرار لجمع النفايات تابع لمجلس قروي الساوية، أثناء وجوده في منطقة السهل، واقتادته إلى جهة مجهولة، وفق مصادر محلية.

كما أحرق مستوطنون، فجر اليوم، مركبتين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بعدما هاجموا المنطقة الشرقية وأضرموا النار فيهما أمام منازل المواطنين.

وبحسب معطيات رسمية، نفذ المستوطنون خلال الشهر الماضي 628 اعتداء في الضفة الغربية، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ157 اعتداء، ونابلس بـ137، والخليل بـ120، وبيت لحم بـ73، وطوباس بـ40، وجنين بـ36، والقدس بـ31 اعتداء.

اعتقالات واعتداءات في الخليل

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، هم فائق أحمد محمود رزيقات ونجله قصي من بلدة تفوح غرب المحافظة، ومحمود سلطان الأطرش من خلة نفيسة في واد الهرية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب جودي نضال النتشة في محيط البلدة القديمة، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، نُقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

وفي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

احتجاز مواطنين

وفي محافظة بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية الرشايدة شرق المحافظة، عقب اقتحامها القرية ومداهمة عدد من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت وحققت ميدانيًا مع عامر عواد محمد رشايدة، وأنس عبد الحميد عبد الله الرشايدة، وكاسر هاشم علي الرشايدة، ومحسن محمد محسن الرشايدة، قبل أن تفرج عنهم لاحقًا، وفق ما أفادت به المصادر.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عقابا شمال المحافظة، هما محمود عمر أبو الزيت ومحمد عدنان غنام، عقب مداهمة منزليهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت في أحيائها وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيت ليد شرق المحافظة، وسط انتشار مكثف لآلياتها وقوات المشاة في شوارع البلدة وأحيائها.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال جاب شوارع البلدة وأحياءها، فيما انتشرت قوات المشاة بين المنازل والبساتين، بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، دون أن ترد معلومات عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين