الداخلية: قوة خاصة تتسلل غرب غزة وتختطف ضابطًا أمنيًا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت، صباح الثلاثاء، إلى منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة باستخدام مركبات مدنية، تحت غطاء قصف جوي كثيف شاركت فيه عشرات الطائرات الحربية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت الوزارة إن القوة الخاصة اختطفت الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين محمد العرابيد بعد إصابته خلال اشتباكه معها، مشيرة إلى استشهاد زوجته وإصابة عدد من أبنائه بجروح.

وأكدت أن العرابيد كان يؤدي مهامه المعتادة في خدمة المواطنين وحفظ الأمن والسلم الأهلي داخل قطاع غزة، معتبرة أن استهداف المؤسسة الأمنية يأتي ضمن محاولات إسرائيلية لإضعافها وخلق حالة من الفوضى داخل القطاع.

وأضافت أن العملية أسفرت كذلك عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم سيدة وأطفال، وإصابة عدد كبير آخر، في ظل القصف المكثف الذي رافق تسلل القوة الخاصة.

واتهمت الوزارة الاحتلال بمواصلة استهداف أجهزة الشرطة والأمن الداخلي على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى مقتل المئات من قادة وضباط وكوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني والشرطة.

وطالبت الوزارة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على "إسرائيل" لوقف استهداف أجهزة الأمن والشرطة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الروايات الإسرائيلية بشأن تفاصيل العملية.

وأكدت في ختام بيانها أن أجهزة وزارة الداخلية ستواصل أداء مهامها، رغم ما وصفته بالتحديات والتضحيات، داعية الفلسطينيين إلى الحفاظ على تماسكهم المجتمعي في مواجهة محاولات زعزعة الأمن ونشر الفوضى.

المصدر / فلسطين أون لاين