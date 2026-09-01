عدوان جديد على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، في تصعيد عسكري جديد يطال مناطق عدة جنوب البلاد، بالتزامن مع سماع سلسلة انفجارات في مناطق ساحلية قريبة من مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إن الضربات جاءت عقب ما وصفته بـ"محاولات هجومية" نفذها الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا واستهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى محاولات استهداف عسكريين أميركيين في المنطقة.

وفي السياق، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية الأميركية تشن ضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، فيما أكد مسؤول أميركي في تصريحات صحفية أن الهجمات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران لا تزال مستمرة.

وفي الجانب الإيراني، أفادت وسائل إعلام محلية بسماع سلسلة انفجارات في مناطق متفرقة جنوب وجنوب شرقي البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن خمسة انفجارات سُمعت في قرية مسن بجزيرة قشم، إضافة إلى أربعة انفجارات في منطقة مضيق هرمز.

كما أفادت وكالة "تسنيم" بسماع ثمانية انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان.

ونقلت وكالة "فارس" أن انفجارات سُمعت في مدينتي بندر عباس وسيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، إضافة إلى انفجارات في كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وفي تطور متصل، دعت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية في المنطقة، على خلفية التصعيد العسكري المتسارع.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الملاحة والطاقة في العالم، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على حركة الشحن والطيران وأسواق الطاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين