لماذا يرفض الطفل الاعتذار؟.. أسباب سلوكية وطرق للتعامل معه

يواجه كثير من الآباء والأمهات موقفًا متكررًا عندما يرفض الطفل الاعتذار بعد ارتكاب خطأ، حتى مع إدراكه لما حدث. وقد يبدو هذا السلوك أحيانًا علامة على العناد أو سوء التربية، لكنه غالبًا ما يرتبط بمشاعر ودوافع لا يستطيع الطفل التعبير عنها بوضوح.

ويرى مختصون أن فهم أسباب رفض الاعتذار يساعد الوالدين على التعامل مع الموقف بهدوء وفعالية، بدلًا من إجبار الطفل على قول "آسف". فتعليمه تحمّل مسؤولية أفعاله وفهم تأثيرها في الآخرين يساعده تدريجيًا على الاعتراف بخطئه والتعبير عن مشاعره بصورة صادقة.

1- الخوف على صورته أمام الآخرين

قد يرى بعض الأطفال أن الاعتذار يمثل اعترافًا بالهزيمة أو الضعف، فيتمسكون بموقفهم رغم إدراكهم أنهم أخطأوا. ويزداد هذا الشعور عندما يقع الموقف أمام الإخوة أو الأصدقاء، خشية التعرض للوم أو السخرية.

لذلك، يحتاج الطفل إلى الشعور بالأمان وعدم تعرضه للإحراج، حتى يصبح أكثر استعدادًا للاعتراف بخطئه وتصحيح سلوكه.

2- صعوبة التعبير عن المشاعر

لا يمتلك بعض الأطفال المفردات الكافية لوصف ما يشعرون به، فيلجؤون إلى الصمت أو الرفض بدلًا من الاعتذار. وقد يكون الطفل غاضبًا أو محرجًا أو خائفًا، لكنه لا يعرف كيف يعبّر عن ذلك بالكلمات.

ويساعد الحوار الهادئ على تعليمه تسمية مشاعره وفهم أثر تصرفاته في الآخرين، ما يعزز قدرته تدريجيًا على التعبير والاعتذار بصورة تلقائية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات