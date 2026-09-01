حماس: تسلل قوة إسرائيلية إلى غزة جريمة خطيرة واستهتار بأرواح المدنيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، تمثل "جريمة خطيرة" واستهتاراً بأرواح المدنيين، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان والنازحين.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن العملية رافقها إطلاق نار كثيف وغارات جوية هدفت إلى توفير غطاء لقوات الاحتلال المتسللة أثناء تنفيذ العملية وانسحابها، مضيفة أنها أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واعتبرت "حماس" أن العملية تأتي في سياق استمرار "حرب الإبادة" في قطاع غزة، رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ برعاية أميركية ودولية.

واتهمت حماس، حكومة الاحتلال بتصعيد انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، والاستمرار في استهداف المدنيين وتشديد الحصار على القطاع، معتبرة أن ذلك يعكس تحدياً لدور الدول الوسيطة واستهتاراً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الحركة، الإدارة الأميركية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفته بجرائم "إسرائيل" بحق المدنيين، والتحرك بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.

كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية.

وأكدت الحركة أن استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات يهدد بتقويض التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار ويفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.