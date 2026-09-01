الحية يستقبل وفدًا من "الشعبية" ويبحثان التطورات الفلسطينية

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة جميل مزهر، وبحث معه عددًا من القضايا السياسية والوطنية والميدانية، إلى جانب تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي.

وتناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة، وتفاقم الظروف الإنسانية جراء الحصار، فضلًا عن ما وصفه الجانبان بتنكر الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار.

وأكد الطرفان ضرورة تحرك الوسطاء والضامنين وممارسة الضغوط اللازمة لإلزام الاحتلال بوقف الانتهاكات والعدوان وتنفيذ التزاماته.

كما ناقش الجانبان التصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي والهدم والتهجير والاستيلاء على المنازل، إلى جانب عزل المدن والتجمعات الفلسطينية.

وشدد الطرفان على خطورة الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها.

وحذر المجتمعون من أن يدفع الفلسطينيون ثمن التجاذبات الانتخابية داخل إسرائيل، في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف.

وفي الشأن الداخلي، بحث اللقاء الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية وسبل تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها، فيما رحبت حماس بالرؤية التي قدمتها الجبهة الشعبية، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتعزيز العمل المشترك مع مختلف القوى الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين