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الدفاع المدني يدين استهداف طاقمه في جباليا وإصابة ضابط بجروح خطيرة

01 سبتمبر 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني يدين استهداف طاقمه في جباليا وإصابة ضابط بجروح خطيرة

أدان الدفاع المدني بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، طاقمه في جباليا شمال قطاع غزة، أثناء أداء مهامه الرسمية في مركز الخدماتي غرب دوار "أبو شرخ"، ما أدى إلى إصابة ضابط الإطفاء يوسف حاتم سالم بجروح خطيرة وبتر بعض أطراف جسده.

وقال الدفاع المدني إن طاقمه تعرض لاستهداف مباشر بصاروخ إسرائيلي خلال عمله في خدمة المدنيين وإنقاذ الأرواح.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على وقف ما وصفها بالاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة لمنظومة العمل الإنساني وعناصرها في قطاع غزة.

وأكد أن عناصر الدفاع المدني يواصلون أداء مهامهم في خدمة المواطنين وإنقاذ الأرواح، رغم المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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