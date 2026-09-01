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رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع "إبراهيم" قادمًا من باريس سان جيرمان

01 سبتمبر 2026 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع "إبراهيم" قادمًا من باريس سان جيرمان 
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي أستون فيلا إتمام تعاقده مع الجناح السنغالي إبراهيم مباي قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون يورو، لتصبح الأغلى في تاريخ بيع أحد خريجي أكاديمية النادي الباريسي. 

ويبلغ مباي 18 عامًا، وهو من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، وشارك مع الفريق الأول في 42 مباراة منذ ظهوره الاحترافي في أغسطس 2024، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى. 

كما يمتلك اللاعب حضورًا دوليًا مع منتخب السنغال، وبرز بشكل خاص في مركز الجناح، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية قبل أن يحسم أستون فيلا الصفقة لصالحه.

وجاء انتقال مباي إلى أستون فيلا بعد رغبة اللاعب في الحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية داخل باريس سان جيرمان. 

وتأتي الصفقة ضمن مشروع المدير الفني أوناي إيمري لإعادة بناء الفريق وتعزيز خياراته الهجومية، حيث يرى النادي في مباي موهبة شابة قادرة على التطور وترك بصمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتفوق أستون فيلا في سباق التعاقد مع اللاعب على أندية أخرى، من بينها ليفربول، الذي كان قد أبدى اهتمامًا بمباي خلال فترة الانتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ليفربول #باريس سان جيرمان #نادي أستون فيلا

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