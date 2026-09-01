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اللاعب الفلسطيني "يامين" من خلف القضبان للاحتراف في الأردن

01 سبتمبر 2026 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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اللاعب الفلسطيني محمد يامين
غزة/ مؤمن الكحلوت:

وصل اللاعب الفلسطيني محمد يامين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أيام صعبة قضاها خلف القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، ليبدأ من جديد مشواره الرياضي من بوابة نادي البقعة.

واستقبلت أسرة النادي اللاعب بالترحاب، معربةً عن سعادتها بعودته سالماً، ومتمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق طموحاته داخل المستطيل الأخضر.

وأكد النادي أن ما مرّ به يامين لن يزيده إلا قوة وإصراراً وعزيمة، معرباً عن ثقته بقدرته على ترك بصمة واضحة مع الفريق، وتمثيل فلسطين وأهلها خير تمثيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت يامين قبل أكثر من أسبوع، وهو في طريقه للأردن، وأفرجت عنه أمس.

ولعب يامين لعدة فرق بالضفة الغربية من بينها (جبل المكبر، هلال القدس، الأمعري)، كما شارك مع المنتخب الوطني في بطولات قارية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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