غزة تنزف.. 6 شهداء و13 مصابًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 6 شهداء و13 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغت 1326 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4398، إلى جانب انتشال جثامين 815 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,462 شهيدًا، والإصابات إلى 174,509 إصابات.

وفي سياق متصل، توفي مواطن جراء انهيار مبنى، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن انهيار المباني إلى 34 حالة.

كما أفادت الوزارة بالحصيلة الأولية لحدث وقع قبل قليل، والتي بلغت شهيدين، وهما طفلان، إضافة إلى 6 إصابات.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، مع بقاء عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط محدودية الإمكانات اللازمة لانتشالهم، ما يبقي حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع.

المصدر / فلسطين أون لاين