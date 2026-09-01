الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من البلدات، واعتقالات طالت فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب احتجاز سكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير، عقب مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة وتفتيشه. كما انتشرت آليات عسكرية قرب مسجد الفردوس في شارع نابلس، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين والمركبات، فيما داهمت منزل عائلة المتروك وأخضعت أفرادها للاستجواب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وداهمت عددا من المنازل، في إطار الانتشار العسكري الذي شهدته مناطق مختلفة من المحافظة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من قرية رمانة غرب جنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفاد نادي الأسير في جنين بأن المعتقلين هم: محمد فرج صبيحات، وأدهم محمود فراسيني، وأسعد محمود فراسيني، ونور حسام صبيحات، ومحمد عزت عمور.

وفي نابلس، أصيب شاب بعدما اعتدت عليه قوات الاحتلال بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي قال إن طواقمه قدمت الإسعاف للمصاب ونقلته إلى المستشفى.

وشهدت المدينة أيضا اقتحامات في السوق التجاري والبلدة القديمة ومحيط مدرسة الكندي، إضافة إلى بلاطة البلد شرق نابلس، حيث داهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت الشابين فهد الجبالي من حارة القريون في البلدة القديمة، ومحرم مسعود من بلاطة البلد، بحسب نادي الأسير.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها، دون ورود معلومات عن مداهمات أو اعتقالات.

أما في محافظة طوباس، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرقي المدينة بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات مشاة في مناطق مختلفة منها، قبل أن تداهم عددا من المنازل وتفتشها.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة تفوح، حيث داهمت عددا من المنازل، بينما اندلعت في شمال رام الله مواجهات في قرية أبو شخيدم، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن تصعيد متواصل في الضفة الغربية، يترافق مع تكثيف العمليات العسكرية والمداهمات والاعتقالات في عدد من المحافظات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين