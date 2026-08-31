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اتحاد كرة اليد يعلن استئناف أنشطته في غزة بعد توقف 3 أعوام

31 اغسطس 2026 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع.
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن إطلاق باكورة أنشطته الرياضية في قطاع غزة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الحياة للعبة واستئناف النشاط الرياضي في القطاع.

وبتوجيهات من رئيس الاتحاد جمال أبو يوسف، عقد اجتماع بمقر نادي خدمات النصيرات وسط قطاع غزة، بحضور عضوي الاتحاد د. رزق مسلم وباسل أبو زيد، ونائب الأمين العام وعضو الاتحاد د. ماهر الملخ، ورئيس دائرة الحكام أيمن بشير، إلى جانب ثمانية من ممثلي الأندية وكوادر اللعبة والمدربين.

وجرى خلال الاجتماع بحث رؤية الاتحاد نحو تفعيل اللعبة، وإعادة النشاط الرياضي،  وتم الاتفاق على إقامة مباراة استعراضية تجمع نجوم كرة اليد في قطاع غزة، وذلك على صالة نادي خدمات النصيرات يوم الخميس المقبل، لتكون أولى فعاليات الاتحاد، ضمن حالة التعافي الرياضي التي أعلنت عنها اللجنة الأولمبية الفلسطينية في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد خلال الفترة المقبلة عن أسماء لاعبي الفريقين، إلى جانب الأجهزة الفنية المشرفة على المباراة.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى جماهير ومحبي كرة اليد في قطاع غزة للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، التي تمثل عودة جديدة للعبة بعد سنوات من التوقف.

#كرة اليد #الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد

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