عون: الحل الوحيد للبنان انسحاب إسرائيلي كامل وسيطرة جيشنا

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الحل الوحيد في بلاده يتمثل بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع سيطرة الجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، اليوم الاثنين، في إطار زيارة يجريها إلى البلد الأوروبي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.

وأضاف عون إن لبنان يتطلع إلى استمرار دعم اليونان له في مختلف المجالات وفي المحافل الدولية.

وشدد على أن "الحل الوحيد الممكن يتمثل بانسحاب كامل للاحتلال (الإسرائيلي)، وسيطرة كاملة لقواتنا المسلحة وحدها على كل أرضنا".

يأتي ذلك قبيل جولة ثامنة مرتقبة من المفاوضات المباشرة بين لبنان و"إسرائيل" مطلع سبتمبر/ أيلول في إيطاليا، بعد أن انتهت الجولة السابعة في 6 أغسطس/ آب دون اتفاق بشأن توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي.

وسبق أن وقع لبنان و"إسرائيل" في 26 يونيو/ حزيران الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية، يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، فيما تركزت الجولات اللاحقة على آليات تنفيذ الاتفاق واستكمال الانسحاب.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: