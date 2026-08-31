ميسي يودع منتخب الأرجنتين بعد 21 عاما

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد مسيرة امتدت 21 عامًا، مؤكدًا أن القرار كان مؤلمًا.

وقال ميسي في رسالة نشرها على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، "بعد تفكير طويل، أريد أن أبلغكم جميعًا أنني أعتزل اللعب مع المنتخب الوطني".

وأضاف قائد الأرجنتين: "كان قرارًا يؤلمني وما زال يؤلمني بعمق، لكنني أفهم أن هذه هي اللحظة المناسبة".

وأوضح ميسي أنه كتب رسالته في 21 يوليو/ تموز الماضي، أي بعد يومين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، لكنه لم ينشرها.

كما أشار إلى أن وفاة والده خورخي لاحقًا عززت قناعته بقرار الاعتزال.

وأكد أنه بذل كل ما لديه "من أجل قميص المنتخب وإسعاد الجماهير"، مضيفًا أنه لم يعد لديه المزيد ليقدمه، وأن الوقت حان لمنح اللاعبين الشباب فرصة لتمثيل البلاد.

ووجه ميسي الشكر إلى الجماهير الأرجنتينية على الدعم الذي حظي به طوال مسيرته، كما أعرب عن امتنانه لعائلته ومدربيه وزملائه والمسؤولين الذين رافقوه خلال رحلته، مؤكدًا أنه سيواصل تشجيع المنتخب ومساندته من الخارج.

وخاض ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، 207 مباريات دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 125 هدفًا، منذ ظهوره الأول بقميص المنتخب عام 2005، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الألبيسيليستي" وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى التتويج بثلاثة ألقاب كبرى متتالية، بدأت بكوبا أمريكا عام 2021، ثم كأس العالم 2022، قبل الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا عام 2024، ليحقق مع منتخب بلاده أبرز إنجازاته الدولية بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وفي مونديال 2026، قاد ميسي الأرجنتين إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر حامل اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد، سجله فيران توريس في الدقيقة 106، لتتوج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني.

وقدم ميسي أداءً لافتًا خلال البطولة، إذ سجل 8 أهداف، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يهز الشباك في خمس نسخ متتالية من البطولة. ولا يتفوق عليه في قائمة هدافي كأس العالم سوى الفرنسي كيليان مبابي برصيد 22 هدفًا.

وكتب ميسي فصلًا استثنائيًا في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بعدما خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، قبل أن يتوج بكوبا أمريكا 2021، ثم يقود بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 بعد غياب 36 عامًا عن منصة التتويج، إلى جانب لقب كوبا أمريكا 2024.

وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2014، قبل أن يكرر الإنجاز في مونديال قطر 2022، فيما يملك في سجله ثماني جوائز للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويأتي قرار الاعتزال بعد وفاة والده خورخي ميسي، الذي توفي في 8 أغسطس/ آب عن عمر 68 عامًا، وهو الشخص الذي ارتبط اسمه بمراحل مبكرة وحاسمة من مسيرة نجله الكروية، حيث كان داعمًا له منذ بداياته وحتى وصوله إلى قمة كرة القدم العالمية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: