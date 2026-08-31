مقررو الأمم المتحدة يطالبون برفع العقوبات الأمريكية عن "الجنائية الدولية"

أدان مقررو الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبار مسؤولي المحكمة، ودعوا إلى رفعها بشكل عاجل.

جاء ذلك في بيان أصدره مقررو الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بشأن العقوبات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة قررت في 18 أغسطس/آب الجاري فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وأحد كبار مسؤوليها عبد الله سيي.

ودعا المقررون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لحماية المحكمة من التدخلات غير القانونية.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وعقب القرار، فرضت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025 عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ثم فرضت في أغسطس/آب من العام ذاته، عقوبات على 4 أعضاء آخرين في المحكمة، بسبب ما وصفته بـ"مواقفهم المناهضة لإسرائيل".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقد المحكمة الجنائية الدولية مرارا، ودعا الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى الانسحاب منها.

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ"الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان".

وتعد الآليات الخاصة المستقلة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آليات مستقلة لجمع المعلومات والرصد، تتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم.

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين: