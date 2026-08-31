سانشير: "إسرائيل" متورطة في أزمة المهاجرين ردا على موقف إسبانيا من غزة

اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، جهات إسرائيلية بالوقوف وراء أزمة المهاجرين القادمين من المغرب، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي تشنه أحزاب يمينية أوروبية على مدريد يأتي على خلفية موقف الحكومة الإسبانية المندد بما تصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقال سانشيز، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن أزمة المهاجرين من المغرب بدأت عقب "حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها صفحات إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن المعلومات الواردة من المفوضية الأوروبية تفيد بوجود أطراف إسرائيلية متورطة في الأزمة.

وتساءل رئيس الحكومة الإسبانية: "إلى أي درجة تهتم إسرائيل بملف المهاجرين إلى إسبانيا؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة مهاجمة الموقف الإسباني الرافض لما يحدث في غزة؟".

وقدّرت السلطات الإسبانية أن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة خلال يوم واحد في تموز/يوليو الماضي، في واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي التي شهدتها الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الإسبانية تسجيل دخول نحو 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، مشيرة إلى أنها أعادت معظمهم إلى الجانب المغربي.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت إيطاليا قيودًا على القادمين من إسبانيا، فيما أعلنت مدريد فرض ضوابط على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا، في إجراء مضاد، ردًا على قرار روما تعليق اتفاقية "شنغن" بين البلدين.

وتشهد مدينة سبتة بصورة دورية محاولات عبور جماعية، نظرًا لقربها الجغرافي من الأراضي المغربية واعتبارها بوابة مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت أبرز موجات العبور السابقة قد سجلت في أيّار/مايو 2021، عندما دخل نحو 10 آلاف شخص إلى سبتة، وسط أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وصعَّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطابه السياسي أخيرا ضد "إسرائيل"، إذ عارض العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران ولبنان‏، وطلب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"‏، مؤكدا ضرورة عدم مرور هذه الانتهاكات "دون محاسبة".

المصدر / مدريد/ فلسطين أون لاين: