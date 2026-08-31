الاحتلال يعتزم تسليم جثمان الشهيد الفتى جاد الله الخميس

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما)، سيسلم يوم الخميس المقبل، بعد احتجازه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنحو تسعة أشهر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن استلام جثمان الشهيد من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، يأتي تمهيدًا لمواراته الثرى، وفق الترتيبات التي ستحددها عائلته وذووه.

وأكدت مواصلة جهودها واتصالاتها مع مختلف الجهات المعنية من أجل استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، مشددة على استمرار متابعة الملف حتى استعادة جميع الجثامين ودفنها بما يليق بالشهداء وذويهم.

بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، فإن سلطات الاحتلال تحتجز 799 "شهيدًا معلوم الهوية"، بينهم 81 طفلًا و99 أسيرًا و10 سيدات.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن الاحتلال يحتجز نحو 1700 جثمان شهيد فلسطيني غير معلوم الهوية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: