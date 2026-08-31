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حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى تماد خطير واستغلال للانتخابات

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حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى تماد خطير واستغلال للانتخابات

31 اغسطس 2026 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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حماس

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية قرب قبة الصخرة، هو تماد خطير في سياسة حكومة الاحتلال الفاشية.

وربطت ذلك باستغلال قادة الاحتلال والأحزاب اليمينية لفترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة للإمعان في العدوان على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأوضحت حماس، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى، واستخفافا بمشاعر المسلمين وبمكانة الأقصى وقدسيته لدى الأمة الإسلامية.

وقالت إن ذلك لا يمكن لشعبنا وأمتنا القبول به أو السكوت عنه؛ فشعبنا ومقاومتنا لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام تدنيس مقدساتنا، وسيواصلان الدفاع عنها بمختلف الوسائل.

ودعت جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، ودعم صمود المقدسيين والمرابطين ومواجهة مخططات التقسيم والتهويد.

وطالبت حماس الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة قادة الاحتلال على إجرامهم.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #المسجد الأقصى المبارك #ايتمار بن غفير

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