"ريال مدريد" يتعاقد مع موهبة شابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني الشاب سيرجيو مارتينيز قادمًا من راسينغ سانتاندير، بعقد يمتد حتى عام 2030.

مارتينيز، البالغ من العمر 19 عامًا، لفت الأنظار خلال ظهوره مع الفريق الأول لراسينغ، بعدما تدرج في صفوف النادي منذ سن العاشرة، قبل أن يطرق باب الفريق الأول ويجذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى.

ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة الصفقة نحو 3 ملايين يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع راسينغ.

وسيبدأ مارتينيز تجربته الجديدة مع ريال مدريد كاستيا، مع إمكانية التدرب والمشاركة تدريجيًا مع الفريق الأول، في خطوة تعكس ثقة النادي بمستقبله.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: