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"ليفربول" يحسم صفقة تاريخية

31 اغسطس 2026 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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"ليفربول" يحسم صفقة تاريخية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إتمام تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة تاريخية وبعقد يمتد حتى عام 2031.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 123 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، بواقع 106 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أساسية، و17 مليونًا كإضافات. 

ويُعد باركولا، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أبرز الأجنحة في الكرة الفرنسية، ويمتاز بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة وتسجيل الأهداف، بعدما سجل 39 هدفًا وصنع 37 خلال 152 مباراة مع باريس سان جيرمان.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
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