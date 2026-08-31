فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ريال مدريد" يتعاقد مع موهبة شابة

"ليفربول" يحسم صفقة تاريخية

"فدائي السلة" يكتسح المالديف بنتيجة تاريخية ضمن تصفيات كأس آسيا

فدائي الشباب يخسر بصعوبة في افتتاح تصفيات كأس آسيا

5 شهداء وإصابات في غزة.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار

اعتداءات للمستوطنين تطال صحفيين وممتلكات فلسطينية

الشرطة المجتمعية تنهي خلافًا ماليًا في خان يونس

استقالات تهز إدارة ترامب.. البيت الأبيض أمام مرحلة حاسمة

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط

27 تحقيقًا في نهب جنود الاحتلال بغزة ولبنان.. كم جنديًا حوسب؟

فدائي الشباب يخسر بصعوبة في افتتاح تصفيات كأس آسيا

31 اغسطس 2026 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
...
فدائي الشباب يخسر بصعوبة في افتتاح تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا

استهلّ المنتخب الوطني للشباب، مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "2027"، بالخسارة من نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيت تري بفيتنام، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورغم فرض المنتخب الإيراني سيطرته على مجريات اللقاء، فإنه واجه صعوبة في اختراق الدفاع الفلسطيني، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الدقيقة 51، نجح مهدي تششمبرا في افتتاح التسجيل لإيران بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف المنتخب الإيراني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقلّص المنتخب الفلسطيني الفارق في الدقيقة 90 مستفيدًا من خطأ دفاعي، ليمنح المباراة إثارة كبيرة في دقائقها الأخيرة، إلا أن إيران حافظت على تقدمها وخرجت بالنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما أبقت النتيجة المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة، خصوصًا أمام منتخب فيتنام الذي يشارك إلى جانب إيران وفلسطين وكوريا الشمالية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#المنتخب الفلسطيني #الفدائي #تصفيات كأس آسيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة