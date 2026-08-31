فدائي الشباب يخسر بصعوبة في افتتاح تصفيات كأس آسيا

استهلّ المنتخب الوطني للشباب، مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "2027"، بالخسارة من نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيت تري بفيتنام، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورغم فرض المنتخب الإيراني سيطرته على مجريات اللقاء، فإنه واجه صعوبة في اختراق الدفاع الفلسطيني، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الدقيقة 51، نجح مهدي تششمبرا في افتتاح التسجيل لإيران بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف المنتخب الإيراني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقلّص المنتخب الفلسطيني الفارق في الدقيقة 90 مستفيدًا من خطأ دفاعي، ليمنح المباراة إثارة كبيرة في دقائقها الأخيرة، إلا أن إيران حافظت على تقدمها وخرجت بالنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما أبقت النتيجة المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة، خصوصًا أمام منتخب فيتنام الذي يشارك إلى جانب إيران وفلسطين وكوريا الشمالية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: