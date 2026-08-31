5 شهداء وإصابات في غزة.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، يوم الاثنين، جراء استهدافات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسلنا باستشهاد ثلاثة مواطنين إثر استهداف جيب في محيط مخبز اليازجي بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي حادث منفصل، استشهد الشابان عاصم خالد توفيق أبو عبده وعمر محمد السراج، وأصيب آخرون، جراء استهداف مجموعة من المواطنين جنوب متنزه البلدية، غربي مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، أصيب فتى إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" قنبلة في بلدة بيت لاهيا.

كما أصيب مواطنان، بينهما فتاة، برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أصيب مواطنان آخران في منطقتي دوار أبو حميد والسطر الغربي بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأصيب مواطن جراء إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه أبراج مدينة حمد، شمال غربي خان يونس.

وفي إطار التصعيد المتواصل، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس مناطق غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أطلقت آليات ومسيّرات الاحتلال النار شرقي مخيمي البريج والمغازي، وسط استمرار التحركات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط سقوط شهداء وجرحى جراء عمليات القصف وإطلاق النار في عدة مناطق من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين