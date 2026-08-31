اعتداءات للمستوطنين تطال صحفيين وممتلكات فلسطينية

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون واستهدفت مواطنين وأراضي وممتلكات فلسطينية، في وقت طالت فيه الاعتداءات صحفيين كانوا يوثقون عمليات هدم في بلدة بيرزيت، فيما اضطرت عائلة في شرق رام الله إلى مغادرة منزلها تحت وطأة التهديدات.

وفي بيرزيت شمال رام الله، تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء أثناء تغطيتهم عمليات هدم بنايتين في البلدة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن الاعتداء جاء في محاولة لمنع الصحفيين من أداء مهامهم وعرقلة توثيق الأحداث ونقلها، محذرة من تداعيات استهداف الطواقم الإعلامية وحرمانها من الوصول إلى مواقع الأحداث.

وفي قرية الطيبة شرق رام الله، غادرت عائلة المواطن بشير نعيم كُونة منزلها بعد أسبوع واحد من الانتقال إليه، إثر سلسلة من الاعتداءات والتهديدات التي قالت إنها تعرضت لها من مستوطنين.

وأوضح كُونة، في تسجيل مصور، أن المضايقات بدأت في أيار/مايو الماضي، عندما أخذ مستوطنون يترددون على محيط المنزل باستخدام مركبات رباعية العجلات. ومع مرور الوقت، تصاعدت الاعتداءات لتشمل شتمه ونجله والاعتداء عليهما، إلى جانب محاولات سرقة وتخريب ممتلكات العائلة.

وأضاف أن المستوطنين اقتحموا المنزل وسرقوا كاميرات المراقبة، وقطعوا أسلاك الإنترنت والسياج المحيط به، فضلًا عن إدخال مواشيهم إلى الأرض وإتلاف المزروعات بالرعي فيها.

وقال إن تكرار هذه الممارسات تسبب بحالة من الخوف بين أفراد أسرته، الأمر الذي دفعهم إلى مغادرة المنزل بشكل عاجل خشية تعرضهم للأذى.

وفي محافظة بيت لحم، استهدف المستوطنون ممتلكات وأراضي زراعية في أكثر من موقع. إذ شرعوا في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز جنوب شرقي المدينة في خلع وسرقة بوابات أراضٍ زراعية.

كما أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضٍ زراعية بقرية المنيا جنوب بيت لحم. وقال رئيس المجلس القروي أحمد كوازبة إن الأغنام أُطلقت في أرض تعود للمواطن ياسر عرامين بمنطقة "جملة".

أما في الخليل، فأفادت منظمة البيدر بأن مستوطنين بدأوا أعمال تجريف في أرض تقع بشارع الشلالة، مقابل متحف الخليل داخل البلدة القديمة، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

ووصفت المنظمة الموقع بأنه من المناطق الحساسة داخل البلدة القديمة، معتبرة أن تجريف الأرض يأتي في سياق اعتداءات متواصلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وإجراءات تعزز التوسع الاستيطاني وتضغط على الوجود الفلسطيني في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات