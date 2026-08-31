الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى الارتفاع، في وقت ظل فيه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مسار تحقيق مكاسب شهرية للشهر الخامس على التوالي.

واستقر المؤشر ستوكس 600 عند نحو 655 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، بعد بداية ضعيفة للتداول، في ظل إغلاق الأسواق البريطانية بمناسبة عطلة مصرفية.

وصعدت أسهم قطاع الطاقة بنحو 0.6%، مدعومة بارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2% إلى نحو 90.70 دولار للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر داكس بنحو 0.5% قبيل صدور بيانات التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، والتي يترقبها المستثمرون بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وتتجه الأنظار خلال الأسبوع إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي، وسط ترقب لتأثير هذه البيانات على توقعات السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة باكافروست بنحو 7.1%، ليكون من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة تربية وإنتاج سمك السلمون في جزر فارو نتائجها للربع الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات