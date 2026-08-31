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مواجهات بين شرطة الاحتلال ومحتجين رافضين للتجنيد في "تل أبيب"

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مواجهات بين شرطة الاحتلال ومحتجين رافضين للتجنيد في "تل أبيب"

31 اغسطس 2026 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية يضربون يهوديا من الحريديم

اندلعت مواجهات في "تل أبيب"، اليوم الاثنين، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين “الحريديم”، خلال احتجاج رفضا للخدمة في الجيش.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها تعمل منذ الصباح على “حفظ النظام العام وتنظيم حركة المرور”، إثر مظاهرة أمام مكتب للتجنيد في قاعدة "تل هشومير" العسكرية.

وأضافت الشرطة أن المتظاهرين قطعوا طرقا في المنطقة، فيما تعمل قواتها على تفريقهم.

وأوضحت أنها حذرت المتظاهرين عدة مرات عبر مكبرات الصوت، قبل أن تتهمهم بـ”الإخلال بالنظام” وقطع الطريق والاشتباك مع عناصرها.

وأظهر مقطع مصور عناصر من الشرطة يفضون متظاهرين بالقوة من شارع قريب من مكتب التجنيد في تل هشومير.

من جهتها، قالت صحيفة “جروزاليم بوست” إن عشرات “الحريديم” حاولوا صباح الاثنين، قطع الطرق المؤدية إلى مكتب التجنيد في "تل هشومير".

وأضافت أن الاحتجاج جاء في محاولة لمنع تجنيد “الحريديم” في الجيش، وأن متظاهرين ناموا على الأرض خارج الموقع ليكونوا حاضرين عند بدء عمليات التجنيد فجر الاثنين.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، عقب قرار محكمة الاحتلال العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويدعو كبار الحاخامات – الذين ينظر أتباعهم إلى أقوالهم باعتبارها فتاوى دينية – إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان "إسرائيل" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

كما يقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بدعوى الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغ سن الإعفاء من الخدمة، البالغ حاليا 26 عاما.

المصدر / وكالات
#جيش الاحتلال #مواجهات #الحريديم #التجنيد

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