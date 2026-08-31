مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026.. برشلونة وآرسنال وروما في مواجهات مرتقبة

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الإثنين 31 أغسطس/آب 2026، مجموعة من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، ولقاء أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مباراتي روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي.

وتتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، والجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تقام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والدوري التركي والدوري المصري، إلى جانب الجولة الثانية من دوري "جوي" السعودي للمحترفين والجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي.

مباريات الدوري الإسباني

وفي أبرز مواجهات الجولة، يستضيف برشلونة فريق رايو فاييكانو عند الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات، عبر قناة beIN Sports 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

كما يواجه أوساسونا ضيفه خيتافي عند الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات، عبر قناة beIN Sports 5، بتعليق محمد المبروكي.

مباريات الدوري الإيطالي

يفتتح ليتشي وروما مباريات الدوري الإيطالي عند الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات، على أن يلتقي أتالانتا وبولونيا عند الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وتُنقل المباراتان عبر منصة stc tv.

مباريات الدوري الإنجليزي





يحل آرسنال ضيفًا على أستون فيلا في أبرز مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عند الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1، بتعليق أحمد البلوشي.

مباريات الدوري التركي

تقام مباراتان ضمن الجولة الثالثة، حيث يلتقي آميد سبورتيف مع طرابزون سبور عند الساعة 21:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت الإمارات، عبر beIN SPORTS 3، فيما يواجه بشكتاش فريق كوروم بلديسبور في التوقيت نفسه عبر beIN SPORTS 4.

مباريات الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة، إذ يلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي عند الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت الإمارات.

وفي الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات، يواجه المصري فريق بيراميدز، فيما يلتقي الزمالك مع بتروجيت في التوقيت نفسه.

مباريات الدوري السعودي

وفي دوري "جوي" للنخبة، يلتقي الخليج مع الوحدة عند الساعة 18:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت الإمارات، فيما يلعب النصر أمام الجبلين والأهلي أمام الفتح عند الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وتقام أيضًا ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي؛ إذ يلتقي الصقر مع الأخدود والبكرية مع العدالة عند الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 20:05 بتوقيت الإمارات، بينما يواجه الطائي فريق الجندل عند الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 21:40 بتوقيت الإمارات.

وتُنقل مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، فيما تُنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر stc tv.