شهيدان و10 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول شهيدين و10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى هذه اللحظة.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,320 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,385 إصابة، إلى جانب 815 حالة انتشال ضحايا تحت الأنقاض.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,456 شهيدًا، والإصابات إلى 174,496 إصابة.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها للوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط ظروف ميدانية صعبة تعيق عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين