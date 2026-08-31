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مرداوي: جرائم الاحتلال والمستوطنين لن تكسر إرادة شعبنا

31 اغسطس 2026 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، اليوم الإثنين، أن عمليات الهدم والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مدينة نابلس وبلداتها، تعكس حجم الإرهاب المنظم والممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال، في محاولة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي، إن الجرائم المتصاعدة في نابلس وعموم الضفة الغربية تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال، مطالبًا دول العالم بكسر صمتها إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على لجم قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم.

وشدد على أن عمليات الهدم والاعتقالات واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود والثبات وتصعيد المقاومة، مؤكدًا أن هذه السياسات لن تنجح في تهجير الشعب الفلسطيني أو إخضاعه أو كسر إرادته.

ودعا مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بمختلف أدوات المقاومة، وإفشال مخططاته الاستيطانية والتهجيرية، وإجباره على التراجع عن تنفيذ مشاريعه الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهجيرية، في وقت تتصاعد فيه عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #محمود مرداوي

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