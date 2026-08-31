الاحتلال يهدم بنايتين ومنزلًا في بيرزيت ونابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بنايتين سكنيتين مأهولتين ومنزلًا في بلدتي بيرزيت ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في أحدث عمليات الهدم التي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عين السقي" أسفل جسر عطارة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وشرعت بهدم بنايتين سكنيتين مأهولتين، تتكون كل منهما من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة الطابق الواحد نحو 250 مترًا مربعًا، وتعود ملكيتهما للمواطن كريم سلامة النبالي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، منطقة نابلس الجديدة، وشرعت بهدم منزل المواطن عمر سعد، المكون من طابقين، وفق مصادر محلية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز/يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلًا مأهولًا و99 منشأة زراعية، تركزت في محافظتي قلقيلية والقدس، كما وزعت 51 إخطارًا بالهدم، تركزت في بيت لحم والخليل.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز/يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلًا مأهولًا و99 منشأة زراعية، تركزت في محافظتي قلقيلية والقدس، كما وزعت 51 إخطارًا بالهدم، تركزت في بيت لحم والخليل.

ـــ

المصدر / فلسطين أون لاين