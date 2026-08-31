الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب وسنرد بحزم على المعتدين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بمطار طهران، قبيل توجهه إلى العاصمة القرغيزية بيشكك، للمشاركة في قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وتطرق بزشكيان إلى الهجوم الأمريكي الأحد على جزيرة “لارك” والرد الإيراني عليه، مردفا: “لسنا بصدد السعي إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة أعلناها للعالم حتى الآن”.

وأضاف: “في المقابل، لن نصمت أمام أي اعتداء، وسنرد بحزم على المعتدين”.

وفجر الاثنين، أعلنت إيران شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع قالت إنها للقوات الأمريكية في الإمارات والأردن، ردا على عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف الأحد جزيرة لارك الإيرانية قرب مضيق هرمز.

في المقابل، أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وسبق أن أفاد الحرس الثوري، الأحد، بسقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون، جراء هجوم قال إن الجيش الأمريكي شنه على جزيرة لارك.

وبدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" في 28 شباط/ فبراير عدوانا على إيران، أعقبه إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على "إسرائيل" وعلى أهداف أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل.

وفي 18 حزيران/ يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن أمن المضيق، الذي تسبب في أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.

وبين 8 و24 تموز/ يوليو عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف “منشآت ومعدات عسكرية أمريكية” في دول عربية.

المصدر / وكالات