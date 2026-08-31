شهيدان وإصابات في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين وسط مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين، بينهم صيادون وفتى، برصاص وقصف الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب متنزه البلدية غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أصيب خمسة صيادين جراء اعتداءات نفذتها بحرية الاحتلال أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة.

وأفاد رئيس نقابة العاملين في الصيد والإنتاج البحري زكريا بكر بإصابة الصيادين أحمد الشرافي وأحمد الشيخ، جراء إطلاق زوارق الاحتلال الرصاص على حسكة صيد صغيرة كانا يستقلانها في بحر مدينة غزة، مشيرة إلى أن حالة الصياد الشيخ وصفت بالخطرة.

وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين بجروح متفاوتة.

وفي شمال القطاع، أصيب فتى بجروح جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة في بلدة بيت لاهيا.

وفي خان يونس، أصيب مواطنان آخران برصاص قوات الاحتلال في منطقتي دوار أبو حميد والسطر الغربي، فيما أصيب مواطن جراء إطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب أبراج مدينة حمد شمال غربي المدينة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي خان يونس مناطق غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطنان، بينهما فتاة، برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيّم المغازي، فيما أطلقت آليات وطائرات مسيرة إسرائيلية النار شرقي مخيمي البريج والمغازي.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لليوم الـ325 على التوالي، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,318 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 4,375، إضافة إلى 815 حالة انتشال، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,454 شهيدا و174,486 مصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين