37 دونماً تحت المصادرة.. حماس: الاحتلال يمضي في تهويد الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بمصادرة أكثر من 37 دونماً من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، يمثل تأكيداً جديداً على استمرار "إسرائيل" في سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع استيطانية بالقوة.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، الأحد، أن القرار يأتي في إطار ما وصفته بـ"مخطط استعماري إحلالي"، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية "لا شرعية لها مهما طال الزمن".

وأضافت حماس أن مصادرة الأراضي تمثل "تحدياً جديداً واستخفافاً بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف ما وصفته بسياسات الاحتلال، وفرض "عقوبات رادعة" لإجباره على التراجع عن سياساته في مصادرة الأراضي والضم والتهويد.

وشددت الحركة على أن مصادرة الأراضي الفلسطينية "باطلة"، وأنها لن تغير، بحسب تعبيرها، من "حقائق التاريخ والجغرافيا"، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه في مواجهة مشاريع الضم والتهويد.

وقالت حماس إن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده وتمسكه بأرضه، وصولاً إلى "زوال الاحتلال عنها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط انتقادات فلسطينية متكررة لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي.

المصدر / فلسطين أون لاين