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رسمياً.. "تشيلسي" يحسم صفقة إيميليانو مارتينيز

30 اغسطس 2026 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، قادماً من أستون فيلا، في صفقة جديدة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ووقع مارتينيز عقداً مع "البلوز" يمتد حتى عام 2028، مع وجود خيار لتمديد العقد لموسم إضافي.

وعبّر الحارس الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي، أنا في غاية السعادة، ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ".

ويأتي انضمام مارتينيز إلى تشيلسي بعد سنوات قضاها مع أستون فيلا، أصبح خلالها أحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي، كما لعب دوراً مهماً مع المنتخب الأرجنتيني في التتويج بكأس العالم 2022.

المصدر / فلسطين + متابعات
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