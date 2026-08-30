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مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. أبرز المواجهات والقنوات الناقلة

30 اغسطس 2026 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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أهم مباريات اليوم الاحد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد 30 أغسطس/آب 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها لقاء تشيلسي أمام برايتون، ومباراة مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون، إلى جانب مواجهة ريال مدريد وملقا، ونابولي أمام كومو، وكالياري ضد إنتر ميلان.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إلى جانب مباريات الدوري الإماراتي، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

 

تشيلسي × برايتون

الساعة 17:00 بتوقيت أبوظبي – beIN Sports HD1.

 

مانشستر يونايتد × إبسويتش تاون

الساعة 19:30 بتوقيت أبوظبي – beIN Sports HD1.

 

وتشهد الجولة أيضًا مواجهات أخرى في الدوري الإنجليزي، بينها ليدز يونايتد أمام برينتفورد، وسندرلاند ضد فولهام.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

 

ريال مدريد × ملقا

الساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي – beIN Sports HD2.

 

كما تشهد الجولة مواجهتي ديبورتيفو لاكورونيا أمام فالنسيا، وسيلتا فيغو ضد أتلتيك بيلباو.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

 

نابولي × كومو

الساعة 20:30 بتوقيت أبوظبي – منصة شاشا.

 

كالياري × إنتر ميلان

الساعة 22:45 بتوقيت أبوظبي – منصة شاشا.

 

وتقام اليوم أيضًا مواجهة لاتسيو أمام جنوى ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

 

حتا × الشارقة

الساعة 17:55 بتوقيت أبوظبي – أبوظبي الرياضية.

 

الوحدة × بني ياس

الساعة 20:30 بتوقيت أبوظبي – أبوظبي الرياضية.

 

وتستقطب هذه المواجهات اهتمام جماهير كرة القدم الباحثة عن أبرز مباريات اليوم الأحد ومواعيد انطلاقها والقنوات التي تنقلها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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