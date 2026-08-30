سيميوني يثير الغموض حول مستقبل ألفاريز

أثار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، علامات استفهام جديدة حول مستقبل مواطنه ونجم الفريق خوليان ألفاريز، بعدما أدلى بتصريحات غامضة عقب الفوز على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب المباراة: "أنا لا أقول هذا الآن بسبب خوليان، لكنني أقول دائمًا إن أي شيء يمكن أن يحدث. هذه هي كرة القدم وكل شيء ممكن، لكنني لا أقول ذلك لسبب محدد".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "ألفاريز يمر بمرحلة شخصية خاصة به. سنكون هنا لمساعدته من الناحية الرياضية، وكذلك ليقدم لنا المساعدة لأنه لاعب استثنائي".

وكان ألفاريز قد غاب عن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية، بعدما تعرض لصيحات استهجان من جماهير فريقه خلال التعادل أمام فياريال بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية بالعاصمة مدريد.

مستقبل ألفاريز يثير الجدل

وتأتي تصريحات سيميوني في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل المهاجم الأرجنتيني، إذ يواصل أتلتيكو مدريد رفض رحيله، في حين تشير التقارير إلى رغبة اللاعب في الانتقال إلى الغريم المحلي برشلونة.

كما ارتبط اسم ألفاريز خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى أرسنال، في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته.

ورغم الجدل المحيط بمستقبله، يتمسك أتلتيكو مدريد بخدمات اللاعب، الذي يمثل أحد أبرز العناصر في تشكيلة الفريق.

أتلتيكو يتصدر الدوري الإسباني

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتصاره على إشبيلية، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات