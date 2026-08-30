شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي متواصل بغزة

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، اليوم، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد شافعي ناصر الدين (21 عامًا)، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب شاب بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف في مناطق شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال غربي مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأمس السبت، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بجراح متفاوتة، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة 73,449 شهيدا و174,472 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس.

وأشارت الوزارة في تقريره اليومي، إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,313 والمصابين إلى4,361، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

المصدر / فلسطين أون لاين