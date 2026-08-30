انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما الى غائم جزئي ومغبرًا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً.

وذكرت الأرصاد أنه اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تميل الاجواء الى الاستقرار، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50 كم / ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفًا في أغلب المناطق من البلاد، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدًا الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يستمر الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر التزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد تساقط امطار، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50 كم / ساعة.

كما حذرت الأرصاد الجوية الذين يعانون من الربو والامراض التنفسية من زيادة تركيز الغبار في بعض المناطق خلال هذا اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين