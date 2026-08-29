خروقات الاحتلال تتواصل في غزة.. نسف وقصف وإطلاق نار

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عملية نسف ضخمة في شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنابل في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات والدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.

وفي مدينة رفح، أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب المدينة، في ظل استمرار التصعيد العسكري والقصف المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيّرات، بالتزامن مع عمليات القصف وإطلاق النار التي تطال مناطق مختلفة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين