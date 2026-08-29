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استقرار في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

29 اغسطس 2026 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي حالة من الاستقرار في التعاملات المالية اليوم السبت، الموافق 29 أغسطس.

وجاءت أسعار الصرف في الأسواق المحلية والمحلات المصرفية على النحو التالي:

  • الدولار الأمريكي: 2.98 شيكل
  • الدينار الأردني: 4.20 شيكل
  • اليورو الأوروبي: 3.46 شيكل
  • الجنيه المصري: 0.059 شيكل

يُذكر أن أسعار الصرف قد تتفاوت بشكل طفيف من مدينة إلى أخرى ومن محل صرافة لآخر بناءً على حركة العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة في السوق المحلية وهامش الربح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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